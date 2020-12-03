Зампред комитета соцзащиты Ленобласти задержана по подозрению в растрате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области задержана по подозрению в растрате, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Лодейнопольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области задержана заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация и руководство в растрате, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили имя чиновницы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанную зовут Наталья Пшигоцкая.

По версии следствия, чиновницу задержали в ходе расследования уголовного дела о растрате денег в Лодейнопольском доме-интернате для инвалидов и престарелых. В ноябре источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в комитете соцзащиты региона прошли обыски по данному делу, тогда следователи выяснили, что бывший директор дома-интерната купил билеты в театр за бюджетные деньги, однако подопечные учреждения в театр не ходили, а на культурное мероприятие вместо них попали другие люди.

Как считают следователи, зампред комитета лично поручила бывшему директору потратить деньги на билеты в сумме более 1,6 млн рублей. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. СК намерен ходатайствовать в суде о заключении чиновницы в СИЗО.