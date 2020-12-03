Ростовская прокуратура нашла нарушения в расселении дома, где люди провалились сквозь пол

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области внесла представления в адрес главы администрации Ростова-на-Дону и главе Кировского района города из-за нарушений в расселении аварийного дома, где ранее две пенсионерки провалились сквозь пол. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Ростова-на-Дону в связи с публикациями в СМИ о травмировании 22 ноября в многоквартирном доме на ул. Суворова в г. Ростове-на-Дону двух женщин из-за обрушения перекрытий в одной из квартир, провела проверку. Прокуратурой внесены представления главе администрации города по фактам непринятия надлежащих мер по переселению проживающих в аварийном доме граждан и главе администрации района в связи с не проведением охранных мероприятий в отношении изъятых в муниципальную собственность жилых помещений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры, администрация не исполнила судебное решение о выкупе части жилья в аварийном доме и выплате денежных средств собственникам. "Семье нанимателя муниципального жилого помещения органом местного самоуправления альтернативное жилье в пользование до сих пор не передано, и они продолжают проживать в аварийном доме; не исполнены решения суда о выкупе части жилых помещений и выплате собственникам денежных средств", - отметили в прокуратуре.

Уточняется, что по этому дому и ранее выявлялись нарушения, в связи с чем главе ростовского департамента ЖКХ был назначен штраф. Через некоторое время по результатам представления в адрес городской администрации дом был признан аварийным.

В ноябре сообщалось, что две пенсионерки провалились сквозь пол в подвал аварийного дома в Ростове-на-Дону, в результате чего получили травмы. Следственное управление СК РФ по Ростовской области организовало проверку. Позже стало известно о том, что региональная прокуратура также проверит данную информацию.