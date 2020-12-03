Мужчина напал с молотком на москвичку

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который на северо-западе столицы с молотком напал на москвичку, перепутав ее с женой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В полицию поступило сообщение от 27-летней жительницы столицы. Потерпевшая рассказала, что она разговаривала по телефону у подъезда дома, расположенного на бульваре Яна Райниса, когда на нее накинулся неизвестный и стал наносить удары молотком по голове", - сказали в пресс-службе.

Девушка стала просить о помощи у прохожих. Мужчина предпринял еще одну попытку напасть, а затем скрылся. Заявительница была доставлена в больницу с ушибленной раной головы. После оказания помощи она была отпущена.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий был задержан 47-летний ранее судимый мужчина. Со слов подозреваемого, он перепутал девушку со своей женой, с которой у него конфликт", - добавили в главке.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.