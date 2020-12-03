Полиция возбудила дело в отношении подростка после сообщения о минировании ТЦ в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Полиция в Ярославле возбудила уголовное дело в отношении 14-летнего подростка из-за ложного сообщения о минировании торгового центра. Об этом сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Ярославской области.

"В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен звонивший - подросток 2006 года рождения, житель Ярославля. <…> Следственным подразделением ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в сообщении.

Подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Он дал признательные показания.

Анонимное сообщение о том, что техническое помещение одного из торговых центров Ярославля заминировано поступило в дежурную часть полиции Дзержинского района города в конце октября. Из торгового центра были эвакуированы более 500 человек. На место происшествия прибыли оперативные службы, опасных предметов обнаружено не было.