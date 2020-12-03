В Нижегородской области ищут снегоход с пассажирами, провалившийся под лед

ТАСС, 3 декабря. Спасатели ведут поиски снегохода с двумя пассажирами, который провалился под лед в районе поселка Память Парижской Коммуны в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 13:16 мск по каналу связи 112 от очевидца поступило сообщение о том, что под лед провалился снегоход с двумя пассажирами. В районе поселка Память Парижской Коммуны", - отметили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС, на место происшествия выехали спасатели из Кстовского района и со стороны города Бор.