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В Нижегородской области ищут снегоход с пассажирами, провалившийся под лед

Инцидент произошел недалеко от поселка Память Парижской Коммуны

ТАСС, 3 декабря. Спасатели ведут поиски снегохода с двумя пассажирами, который провалился под лед в районе поселка Память Парижской Коммуны в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 13:16 мск по каналу связи 112 от очевидца поступило сообщение о том, что под лед провалился снегоход с двумя пассажирами. В районе поселка Память Парижской Коммуны", - отметили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС, на место происшествия выехали спасатели из Кстовского района и со стороны города Бор.

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