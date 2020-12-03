В Саратове ликвидировали нарколабораторию

ТАСС, 3 декабря. Полиция в Саратове задержала четырех человек, организовавших производство наркотиков, изъяли 8 кг. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники Управления МВД России по Саратову совместно с коллегами из регионального главка задержали участников группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков. Предварительно установлено, что четверо злоумышленников организовали производство наркотических средств и психотропных веществ, а также их транспортировку на территорию Московского региона с целью сбыта путем закладок. Полицейские изъяли более 8 кг наркотиков", - сказала Волк.

Наркодельцы четко распределили свои роли: двое занимались производством и фасовкой, третий перевозил наркотики, а четвертый организовал систему бесконтактной продажи.

Возбуждено семь уголовных дел о покушении на сбыт наркотиков. Дела соединены в одно производство. Трое фигурантов арестованы, четвертый находится под домашним арестом.