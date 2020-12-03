На Кубани неизвестные ограбили ювелирный магазин на 4 млн рублей

ТАСС, 3 декабря. Неизвестные в костюмах индивидуальной защиты в ходе разбойного нападения на ювелирный магазин в Белореченске Краснодарского края похитили украшения на 4 млн рублей, одного из злоумышленников задержали полицейские. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в обеденное время неизвестные в костюмах индивидуальной защиты проникли в помещение магазина. Угрожая работникам, они открыто похитили около 270 наименований ювелирных изделий и скрылись в неизвестном направлении. Сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей", - рассказала Волк. По ее словам, сотрудники уголовного розыска установили, что один из подозреваемых выехал в Адыгею, его задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

Идя по следу грабителей, полицейские нашли в лесу автомобиль, на котором они скрывались. В машине была найдена часть похищенных украшений.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Задержанному предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Остальных его сообщников продолжают разыскивать.