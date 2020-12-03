Подозреваемая в убийстве матери и ребенка в Саратове работала преподавателем

САРАТОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Подозреваемая в убийстве матери и трехлетней девочки в Саратове являлась преподавателем, а также имеет четырех детей, сообщил в четверг ТАСС источник, близкий к следствию.

По данным следствия, 29 ноября в дневное время 53-летняя жительница Саратова пришла в гости к своей 38-летней знакомой, проживавшей в квартире дома по улице Чернышевского. Женщина находилась дома с трехлетней дочерью. Между женщинами произошла ссора, гостья нанесла сначала хозяйке жилища, а затем ее дочери множественные удары ножом. От полученных ранений женщина и девочка умерли на месте. Злоумышленница похитила из квартиры ювелирные изделия и банковскую карту, а затем скрылась с места происшествия. Позднее она сняла с банковской карты 70 тыс. рублей. Подозреваемая арестована.

"Она преподавала... где именно - пока уточняется. Также у нее есть дети - двое взрослых и две несовершеннолетние девочки", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове было обнаружено тело 38-летней женщины и ее дочери. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.