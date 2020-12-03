В Москве задержан подозреваемый в поджоге заброшенных гаражей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве подозреваемого в поджоге заброшенных гаражей на юге столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"В вечернее время, проезжая по Бутовской улице, сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве заметили огонь на территории заброшенного гаражного кооператива. Подъехав ближе, росгвардейцы обратили внимание на неизвестного, который быстрым шагом удалялся от места происшествия. Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали пожарных и задержали гражданина", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе выяснения обстоятельств произошедшего было установлено, что 43-летний житель Ивановской области работает охранником на автостоянке, прилегающей к гаражам. "По его словам, в заброшенных помещениях регулярно собираются граждане без определенного места жительства, постоянно распивают спиртные напитки и устраивают скандалы. Мужчина устал от постоянного шума и решил сжечь гаражи. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции. Возгорание ликвидировано сотрудниками МЧС, в результате инцидента никто не пострадал", - заключили в главке.