Экс-полковник Захарченко завершил ознакомление с материалами уголовного дела

МОСКВА, 3 декабря./ТАСС/. Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) РФ Дмитрий Захарченко подписал протокол об окончании ознакомления с материалами еще одного уголовного дела, оно будет передано в прокуратуру в конце месяца. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

"Сегодня Дмитрий подписал протокол об ознакомлении с материалами дела. В прокуратуру на утверждение оно будет передано, скорее всего, к концу месяца. Перед передачей дела на утверждение следствие планирует выйти в суд с ходатайством о продлении срока стражи другим фигурантам дела", - сказал адвокат.

Также защитник рассказал, что Захарченко написал ходатайство следствию с просьбой дать разрешение на оказание медицинской помощи. Ранее он не смог участвовать в следственных действиях по состоянию здоровья.

Захарченко этапировали в Москву из колонии в Мордовии для ознакомления с новым уголовным делом в конце марта, но потом вернули в колонию из-за эпидемии коронавирусной инфекции, а затем вновь перевели в столицу. Ему предъявили обвинение по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Материалы нового дела насчитывают 57 томов.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. Позднее Мосгорсуд сократил срок приговора на полгода.