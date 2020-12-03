Обвиняемый в убийстве и покушениях на убийство нижегородец отправлен в СИЗО

ТАСС, 3 декабря. Суд в Нижегородской области удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в покушении на троих людей и убийстве одного после того, как они назвали его "боевиком". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя Сергачского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области об избрании в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") и ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") меры пресечения в виде заключения под стражу", - передает пресс-служба.

Свою вину фигурант признал, добавили в СК.

"Он сам пришел к правоохранителям и при допросе сообщил следователям СК, что обиделся на потерпевших из-за того, что те, узнав, что он проходил службу в горячей точке, назвали его боевиком", - сообщает пресс-служба.

По данным СК, во вторник, 1 декабря, неоднократно судимый злоумышленник нанес многочисленные ранения четырем новым знакомым и скрылся. Один из пострадавших умер на месте происшествия, трое были госпитализированы.