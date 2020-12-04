Суд в Москве начнет рассмотрение уголовного дела Романа Широкова, избившего арбитра

Заседание начнется в 14:00. Широков ранее признал вину и просил рассматривать дело в особом порядке, однако из-за несогласия с этим потерпевшего и прокурора судья рассмотрит его в общем порядке. Гособвинение в суде представляет прокурор Диана Галиуллина, которая участвовала в судебном процессе по делу актера Михаила Ефремова.

Широков обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы. В суде его представляет адвокат Вадим Лялин. Потерпевшего представляют два адвоката - Александр Островский и Артур Рамазанов.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" в любительском матче с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений со стороны футболиста. Телеканал отстранил его от работы.