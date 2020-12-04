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СМИ: на юге Японии экстренную посадку совершил самолет компании JAL

По данным агентства Kyodo, причиной аварийной посадки стала неисправность в одном из двигателей "Boeing-777", следовавшего в Токио

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Самолет ведущей японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) в пятницу совершил экстренную посадку в аэропорту города Наха (префектура Окинава) на юге страны. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным агентства Kyodo, причиной аварийной посадки стала неисправность в одном из двигателей "Boeing-777", следовавшего в Токио. На кадрах японского общественного телевидения видно, что обшивка одного из двигателей самолета получила повреждения, однако возгорания или задымления не наблюдается.

Информации о пострадавших среди пассажиров или членов экипажа не поступало.

К настоящему моменту самолет отбуксировали к терминалу аэропорта.

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