{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: на юге Таиланда в результате наводнений погибли девять человек

По данным агентства "Синьхуа", еще один человек пропал без вести

БАНГКОК, 4 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли и один пропал без вести в южных провинциях Таиланда в результате сильных наводнений. Об этом в пятницу сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на таиландский Департамент предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий (DDPM).

По его данным, наводнения причинили большой ущерб провинциям Сураттани, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Транг, Сонгкхла, Паттани и Наратхиват, где от стихийного бедствия пострадали более 91 тыс. крестьянских хозяйств. В зоне наводнений временно прекращено движение железнодорожного транспорта.

К ликвидации последствий удара стихии привлечены военнослужащие королевских Вооруженных сил Таиланда.

Теги
Таиланд
СМИ: на юге Японии экстренную посадку совершил самолет компании JAL
По данным агентства Kyodo, причиной аварийной посадки стала неисправность в одном из двигателей "Boeing-777", следовавшего в Токио
Читать полностью