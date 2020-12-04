СМИ: на юге Таиланда в результате наводнений погибли девять человек

БАНГКОК, 4 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли и один пропал без вести в южных провинциях Таиланда в результате сильных наводнений. Об этом в пятницу сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на таиландский Департамент предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий (DDPM).

По его данным, наводнения причинили большой ущерб провинциям Сураттани, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Транг, Сонгкхла, Паттани и Наратхиват, где от стихийного бедствия пострадали более 91 тыс. крестьянских хозяйств. В зоне наводнений временно прекращено движение железнодорожного транспорта.

К ликвидации последствий удара стихии привлечены военнослужащие королевских Вооруженных сил Таиланда.