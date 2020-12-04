ТАСС, 4 декабря. Полицейские в Рязани задержали курьера с 13 кг синтетических наркотиков, которые он прятал под обшивкой машины, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"При силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения "Гром" полицейскими задержан ранее судимый гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В автомобиле своей знакомой он перевозил несколько пакетов с таблетками и кристаллическим веществом, общий вес которых составил 13 кг. Тайники были оборудованы за обшивкой багажного отделения. По результатам экспертизы изъятые вещества признаны наркотическими средствами синтетического происхождения", - сказала Волк.

Следствие считает, что мужчина поставлял наркотики в несколько российских регионов для последующей продажи через интернет-магазины. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Фигурант заключен под стражу.