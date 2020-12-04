СК проводит проверку по факту двух экстренных посадок Boeing 747 в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. СК проводит проверку по факту инцидента с грузовым самолетом Boeing 747, который дважды совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском управлении СК на транспорте.
В ночь на пятницу грузовой Boeing 747 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. В результате инцидента никто не пострадал. Источник в экстренных службах региона сообщал, что на борту могла возникнуть техническая неисправность. В пятницу появилась информация, что самолет вновь сел в новосибирском аэропорту.
"3 декабря самолет вылетел и вернулся в 23:50 (19:50 мск) из-за срабатывания датчика о не уборке правой стойки шасси, потом 4 декабря самолет вылетел в 11:17 (07:17 мск), в 12:09 (08:09 мск) он снова вернулся из-за того, что сработал этот же датчик. Никаких повреждений нет, никто не пострадал. На борту были члены экипажа и груз. Проводится проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, воздушное судно принадлежит люксембургской авиакомпании Cargolux. Оно совершало перелет по маршруту Новосибирск - Чжэнчжоу с четырьмя членами экипажа и 118 тоннами груза на борту. В настоящее время самолет находится на месте стоянки в аэропорту, проводится поиск неисправности. Новосибирская транспортная прокуратура проводит по данному факту проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов.