СК проводит проверку по факту двух экстренных посадок Boeing 747 в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. СК проводит проверку по факту инцидента с грузовым самолетом Boeing 747, который дважды совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском управлении СК на транспорте.

В ночь на пятницу грузовой Boeing 747 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. В результате инцидента никто не пострадал. Источник в экстренных службах региона сообщал, что на борту могла возникнуть техническая неисправность. В пятницу появилась информация, что самолет вновь сел в новосибирском аэропорту.