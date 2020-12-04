В лицее Волгограда у 22 детей выявили симптомы кишечной инфекции

ВОЛГОГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Симптомы кишечной инфекции выявили у более 20 учеников младших классов в волгоградском лицее № 11, двоих из них доставили в больницу с предварительным диагнозом "гастроэнтерит", сообщили ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"В медучреждение поступило 22 вызова на дом участкового педиатра из лицея № 11, двое детей госпитализированы в инфекционное отделение Волгоградской областной детской клинической больницы с направительным диагнозом "гастроэнтерит." Это все ученики начальных классов лицея № 11", - сказала представитель комитета.

Она отметила, что на данный момент клиническая картина течения заболевания и распространения инфекции соответствуют энтеровирусной инфекции, однако для постановки точного диагноза проводятся все необходимые исследования. В учебное заведение выехали представители Роспотребнадзора и врачи поликлиники для осмотра присутствующих детей. Будет проведено расследование, взяты анализы и пробы.

В администрации Волгограда уточнили, что заболевшие ученики вместе с другими 3 декабря присутствовали на занятиях и ели в школьной столовой, они обеспечиваются бесплатным питанием. "Согласно описаниям симптомов, которые сообщили классному руководителю родители детей, недомогание схоже с проявлением ротавирусной или энтеровирусной инфекции неустановленной этиологии", - сказала представитель волгоградской мэрии.

В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области журналистам сообщили, что надзорным ведомством "организована проверка в связи с распространением в средствах массовой информации сведений об отравлении нескольких воспитанников лицея № 11 Волгограда". Уточняется, что по итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.

В новость были внесены изменения (13:27 мск) - добавлен комментарий пресс-службы прокуратуры