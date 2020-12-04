Главу департамента земельных отношений Владимирской области подозревают в получении взятки

ТАСС, 4 декабря. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павла Панфилова, обвиняемого во взятке в особо крупном размере. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами в тесном взаимодействии с региональным УМВД возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области Павла Панфилова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Октябрьского районного суда Владимира ТАСС сообщили, что Панфилов задержан в пятницу, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, в ноябре 2019 года Панфилов предложил гендиректору строительной фирмы за взятку в 9 млн рублей обеспечить победу в электронном аукционе на право заключения контракта. Контракт предусматривал возведение социального объекта в рамках реализации нацпроекта. По результатам торгов с коммерсантом заключили контракт на сумму свыше 460 млн рублей. Позже Панфилов при помощи фиктивных договоров получил от гендиректора строительной фирмы более 9 млн рублей.