В Волгограде гражданин Португалии получил тюремный срок за попытку сбыта наркотиков

ВОЛГОГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил студента, который является гражданином Португалии, к 7 годам колонии строгого режима за попытку сбыта сильнодействующих наркотиков. Об этом сообщила журналистам старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.

"Приговором Ворошиловского районного суда Волгограда 21-летний гражданин Португальской Республики признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала Черединина.

В суде установлено, что фигурант уголовного дела, находясь в Волгограде в связи с обучением в одном из местных вузов, решил заняться сбытом наркотических средств. С этой целью в январе 2020 года через интернет он вступил в сговор с сообщником на совместную деятельность по сбыту наркотиков. В его обязанности входило получение оптовых партий наркотиков, их временное хранение, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику.

В начале марта 2020 года молодой человек получил от сообщника информацию о местонахождении на территории Городищенского района тайника с сильнодействующим наркотическим средством экстази массой более 31 гр. Забрав содержимое закладки, мужчина разложил часть наркотиков в тайники в Ворошиловском районе Волгограда, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по Волгограду. Вину в содеянном молодой человек полностью признал. Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.