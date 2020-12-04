Украина не подтверждает и не опровергает информацию ФСБ о перестрелке на границе с Россией

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Украинские пограничники пока не подтверждают и не опровергают информацию ФСБ РФ о перестрелке на российско-украинской границе. Об это в пятницу сообщил в комментарии изданию "Украинская правда" пресс-секретарь пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Пока не можем подтвердить или опровергнуть сообщение о перестрелке", - цитирует его издание.

"Разбираемся в этой ситуации. Как только у нас будет информация по поводу того, информировала ли нас РФ об этом случае, тогда я смогу что-то сообщить", - добавил он.

Ранее сегодня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили о пресечении пограничным нарядом попытки нарушения границы тремя вооруженными неизвестными с территории Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины. Проводятся оперативно-следственные действия.