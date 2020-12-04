Движение затруднено на Кутузовском проспекте в Москве из-за столкновения трех машин

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Три машины столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В районе дома 30 на Кутузовском проспекте в сторону области произошло ДТП с участием трех транспортных средств", - сказал собеседник агентства.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в данный момент движение автотранспорта затруднено. "Двоих человек осматривают медики, их состояние уточняется, после чего будет принято решение о госпитализации", - отметил он.