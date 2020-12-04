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В Нижегородской области обнаружили предполагаемое место провала снегохода под лед

Там происходит подготовка к распиловке льда для погружения водолаза

ТАСС, 4 декабря. Спасатели обнаружили предполагаемое место провала снегохода с людьми под лед на реке Волге в Нижегородской области, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В четверг в МЧС сообщали, что спасатели ведут поиски снегохода с двумя пассажирами, который, по информации очевидца, провалился под лед в районе поселка Память Парижской Коммуны в Нижегородской области.

"В настоящее время спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда на судне на воздушной подушке прибыли на предполагаемое место провала снегохода. На месте обнаружены следы пребывания человека. В настоящее время проводится подготовка к распиловке льда для дальнейшего погружения водолаза", - сказано в сообщении.

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