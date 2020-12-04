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В Воронежской области школьник умер после урока физкультуры

СК проводит проверку

ВОРОНЕЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи в Воронежской области начали проверку после того, как 15-летний школьник умер после урока физкультуры. Об этом сообщила  пресс-служба Следственного управления по региону.

"Проводится процессуальная проверка по факту смерти 15-летнего мальчика в городе Острогожск Воронежской области <...> Днем 1 декабря 2020 года в БУЗ ВО (бюджетное учреждение Воронежской области) "Острогожская райбольница" в бессознательном состоянии доставлен 15-летний ученик одной из школ г. Острогожск Воронежской области, которому стало плохо во время урока физической культуры. Несмотря на своевременно проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти подростка не удалось", - говорится в сообщении ведомства.

По ее данным, для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется весь комплекс мероприятий, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

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