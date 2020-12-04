В Марий Эл несовершеннолетняя получила условный срок за издевательства над подругой

ТАСС, 4 декабря. Суд в Республике Марий Эл приговорил 16-летнюю девушку, организовавшую избиение 13-летней девочки и выложившую видео с издевательствами в интернет, к условному сроку. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 16-летней девушке. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору"). Уголовное дело было возбуждено по видеоматериалу, размещенному в средствах массовой информации", - сказано в сообщении.

Поясняется, что приговором суда девушке назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Следствием установлено, что 16-летняя девушка и ее 13-летняя подруга на протяжении четырех дней - с 27 по 30 июля - били свою несовершеннолетнюю подругу. Младшая наносила девочке удары по лицу, старшая снимала на видео, а в последний день также приняла участие в избиении, позже выложила видео в интернет.