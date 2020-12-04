Суд в Волгограде отпустил из-под стражи экс-полицейского по делу о гибели 11 человек

ВОЛГОГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда рассмотрел в пятницу материал об избрании меры пресечения в отношении бывшего начальника линейного отделения полиции и отказал в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант дела о гибели 11 пассажиров катамарана на Волге в 2018 году освобожден из-под стражи в зале суда, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Суд отказал в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-полицейского, он освобожден из-под стражи в зале суда", - сказала Вальковская.

Она уточнила, что, по версии следствия, экс-начальник линейного управления МВД России на транспорте в речном порту Волгограда Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте совершил преступление по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

"Следователь просил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат обвиняемого возражал, пояснив, что, по его мнению, отсутствуют основания для применения такой строгой меры пресечения. Прокурор также возражал против удовлетворения ходатайства следователя, полагая, что для этого отсутствуют какие-либо основания", - отметила Вальковская.

На сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ ранее сообщалось о задержании экс-главы речной полиции порта Волгограда. По данным ведомства, обвиняемый находился в дружеских отношениях с владельцем катамарана Дмитрием Хахалевым, знал, что судно не зарегистрировано, а владелец не имеет прав и необходимых навыков для управления им. При этом начальник отделения полиции "не устранил угрозу безопасности граждан" по причине личной заинтересованности.

О происшествии

Вечером 11 июня 2018 года на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда буксируемая баржа столкнулась с прогулочным катамараном "Елань", на борту которого при разрешенной вместимости 12 человек находились 16 человек. В результате столкновения погибли 11 человек, в том числе несовершеннолетний, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

10 июня 2020 года суд признал виновным владельца катамарана Хахалева. Следствием и судом было доказано, что столкновение произошло по вине владельца катамарана, который находился в состоянии алкогольного опьянения и игнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы с баржи. В связи со смертью Хахалева уголовное дело в его отношении прекращено. В настоящее время в Ворошиловском районном суде Волгограда после отмены областным судом оправдательного приговора владельцу лодочной станции Леониду Жданову проходят судебные слушания, так как дело было возвращено на новое рассмотрение.