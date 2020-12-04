{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд Мордовии арестовал женщину, дважды ударившую двухлетнего сына головой об пол

После произошедшего ребенок попал в реанимацию

ТАСС, 4 декабря. Зубово-Полянский районный суд Мордовии арестовал на два месяца 19-летнюю женщину, дважды ударившую своего двухлетнего сына головой об пол, после чего мальчик попал в реанимацию. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"На два месяца арестована Зубово-Полянским районным судом", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, днем 28 ноября подозреваемая вместе с сыном находилась в палате медицинского учреждения в поселке Зубова Поляна, где они планировали пройти медосмотр, после чего ребенок должен был отправиться в детский дом, так как мать не имела постоянного источника дохода. В определенный момент мать несколько раз ударила сына головой об пол. Мальчика с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга доставили в реанимационное отделение. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В отношении матери проведут судебную психиатрическую экспертизу, чтобы установить ее вменяемость.

Теги
РоссияМордовия
Суд в Москве заочно арестовал экс-чиновника департамента Минприроды Кравцова
Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию России
Читать полностью