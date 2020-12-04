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Открытое горение в магазине стройматериалов в Малаховке ликвидировано

Из магазина эвакуировали 16 человек

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в магазине стройматериалов в подмосковном поселке Малаховке. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

Днем в пятницу загорелся магазин стройматериалов в Малаховке на Касимовском шоссе в Московской области. Огонь охватил здание по всей площади - 525 кв. м. Пожар удалось локализовать в 15:34 мск. В целях безопасности из магазина были эвакуированы 16 человек.

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