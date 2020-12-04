В Самаре полиция выявила подозреваемых в краже 6 тонн нефтепродуктов

САМАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Самары пресекли кражу нефтепродуктов, в результате которой предприятию по реализации дизельного топлива нанесен ущерб на полмиллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, по факту кражи из нефтепровода возбуждено уголовное дело в отношении нескольких мужчин.

"Подозреваемые [из Самарской области] совместно с жителем Оренбургской области и иными неустановленными лицами с октября 2019 года по февраль 2020-го похищали дизельное топливо. Установлено, что объем похищенных нефтепродуктов составил не менее 6 тонн. Акционерному обществу причинен ущерб в размере около 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении главка полиции.

Подозреваемых из числа работников фирм-перевозчиков и организации по перевалке и продаже дизельного топлива задержали в феврале. Они пытались украсть дизельное топливо, залив его в автобойлер сверх установленной нормы с помощью несанкционированного подключения шланга к автоматизированной системе налива. Злоумышленниками оказались три ранее не судимых жителя Самарской области и житель Оренбургской области.

Сейчас полиция устанавливает дополнительные эпизоды, в которых могли участвовать задержанные.