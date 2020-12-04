Жителя Ставрополья приговорили к 21 году колонии за изнасилование и убийство ребенка

СТАВРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Убийцу 11-летней девочки приговорили к 21 году колонии строгого режима на Ставрополье. Мужчина, совершивший преступление в 2014 году, являлся другом отца ребенка, сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК РФ по краю.

"В день пропажи ребенка Шутов, являясь близким другом отца девочки, находился в гостях в их доме. Воспользовавшись тем, что хозяин домовладения отлучился, он заманил его дочь в безлюдное место, где изнасиловал, задушил девочку, после чего выкинул ее тело в реку. Приговором суда Шутову назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

11-летняя девочка пропала в Минераловодском районе Ставрополья в 2014 году. К поискам подключили спасателей, казаков, волонтеров, общественность. Позднее в реке обнаружили тело ребенка со следами насильственной смерти. На причастность к совершению преступления были отработаны более 7,5 тыс. мужчин из Ставропольского края и соседних регионов. Установить подозреваемого по горячим следам не удалось.

Расследование продолжалось несколько лет. Благодаря совершенствованию форм и методов расследования специалисты провели экспертизу запаховых следов - ольфакторную экспертизу. Выводы позволили установить точную причастность к совершению преступления ранее проверенного 36-летнего Владимира Шутова. В основу обвинения, помимо результатов экспертизы, легли и другие собранные доказательства.