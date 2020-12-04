Теплоход с 14 моряками на борту сел на мель в Каспийском море

АСТРАХАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Теплоход "Порт-Оля-2" с 14 членами экипажа на борту, перевозивший кукурузу из российского порта Оля в Иран, сел на мель в северной части Каспийского моря. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Астраханской области.

"В Северной части Каспийского моря в 159 километрах от Волго-Каспийского морского судоходного канала сель на мель теплоход "Порт-Оля-2". Груз - 4719 т кукурузы. Экипаж - 14 человек, пострадавших нет. Имеется запас еды и воды на 14 суток. Повреждений корпуса нет, загрязнений нет", - сообщили в пресс-службе.

На 5 декабря запланированы работы по снятию судна с мели.