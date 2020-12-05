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Прокуратура в Якутии проверит школу, из окна которой выпал подросток

Его доставили в больницу

ТАСС, 5 декабря. Прокуроры начали проверку руководства школы в Якутске после падения подростка из окна третьего этажа. Об этом сообщается в субботу на сайте прокуратуры Якутии.

"По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска проводит проверку по факту падения 04.12.2020 подростка из окна третьего этажа средней общеобразовательной школы №33 г. Якутска", - говорится в сообщении.

Подросток находится в больнице.

Прокуроры оценят соблюдение законодательства о защите прав детей, семейного благополучия, обеспечение школой безопасности учащихся.

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