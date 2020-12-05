Попытку поджога отдела полиции под Красноярском признали терактом

ТАСС, 5 декабря. Уголовное дело по статье "террористический акт" возбудили в Красноярском крае после того, как ночью мужчина пытался поджечь отдел полиции в селе Шалинское Манского района. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По сообщению источников из прокуратуры УФСБ России по Красноярскому краю сегодня возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) в отношении жителя села Шалинское. По предварительной информации, он с помощью коктейлей Молотова планировал совершить поджог здания правоохранительных органов. Сотрудники УФСБ выявили, что мужчина совершил правонарушение по мотивам ненависти к политическому режиму", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что мужчина бросил бутылку с горючей смесью в отдел полиции - короткое возгорание быстро потушили, подозреваемого задержали. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции. Также в поселок выехал начальник ГУ МВД по региону генерал Александр Речицкий.

Как сообщил ТАСС источник в органах власти Манского района, задержанный 1989 года рождения ранее был судим. Несколько месяцев назад его уже задерживали сотрудники полиции за то, что он банками тушенки разбил витрины главного входа администрации района. Сумма материального ущерба, которую планируют взыскать власти с мужчины за разбитые витрины, составит порядка 400 тыс. рублей.