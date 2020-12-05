В Москве задержали жителя за стрельбу по ногам мужчины

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала москвича, стрелявшего по ногам 60-летнего мужчины из-за конфликта на лестничной площадке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе московского главка полиции.

Жительница дома на Славянском бульваре сообщила в полицию о хлопках, похожих на выстрелы, и каплях крови на лестничной площадке у лифта. Выяснилось, что между двумя малознакомыми мужчинами на лестничной площадке возник конфликт. Один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в ноги другому, после чего скрылся.

"Потерпевший, 60-летний мужчина, был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний москвич", - сообщили в полиции.

Пистолет изъяли и направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.