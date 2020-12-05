Недалеко от Антальи произошло сильное землетрясение

АНКАРА, 5 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в субботу у берегов Турции в Средиземном море. Об этом сообщила газета Yeni Shafaq.

По данным издания, подземные толчки ощущались в курортной провинции Анталья.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Власти Антальи, несмотря на действующий комендантский час, позволили жителям покинуть свои дома во избежание их обрушения после землетрясения, сообщил губернатор провинции Эрсин Языджи.

"На данный момент нам не поступала информация о каких-либо разрушениях, однако жителям разрешено выходить и находится перед своими домами", - сказал он в эфире телеканала TRT.

В выходные дни на всей территории Турции действует комендантский час в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. Между тем министр экологии и градостроительства Мурат Курум сообщил, что чрезвычайные службы уже приступили к проверке на предмет поврежденных зданий в провинции.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД), землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 15:44 (время совпадает с мск) в Средиземном море. Очаг залегал на глубине 77,5 км.

В новость были внесены изменения (17:35 мск) — обновлена информация по тексту.