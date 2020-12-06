Жителя Петербурга задержали за угрозы убийством и применение оружия после ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, который на своем внедорожнике Volkswagen Touareg врезался в припаркованную машину, а затем пытался стрелять по людям, угрожал оружием владельцу поврежденного автомобиля и требовал деньги. Как сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области, в задержанный стал фигурантом двух уголовных дел.

"Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") и по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ночью в субботу в дежурную часть поступило сообщение, что на Светлановском проспекте водитель Volkswagen Touraeg врезался в припаркованную машину и скрылся. Затем в полицию поступило еще одно сообщение от гражданина о том, что в него пытался выстрелить из пистолета неизвестный, но "в ходе борьбы сам получил ранение живота и ноги".

Также в полицию обратился еще один местный житель, сообщивший, что в его машину Skoda врезался внедорожник, из него вышел водитель, который угрожал заявителю пистолетом и требовал с него 10 тыс. рублей.

Полицейским удалось задержать водителя внедорожника. В ходе разбирательства выяснилось, что он находился в состоянии опьянения. В отношении него составили протокол за отказ от прохождения освидетельствования и изъяли пистолет. Эксперты установили, что пистолет являлся охолощенным, однако был в кустарных условиях переделан под стрельбу боевыми патронами.