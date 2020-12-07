Дело в отношении бывшего вице-мэра Сочи вернули на дополнительное расследование

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера вернули на дополнительное расследование. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Краснодарского края.

Бомбергера арестовали в конце октября 2018 года за незаконную выдачу разрешения на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередачи. По указанию главы СК РФ Александра Бастрыкина дело передано для расследования в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Дело вернули на дополнительное расследование, так как были выявлены нарушения, препятствующие направлению уголовного дела в суд", - сообщили ТАСС в прокуратуре Краснодарского края.

Ранее адвокат Наталья Митусова сообщала ТАСС, что следственные органы завершили расследование уголовного дела, обвинительное заключение было направлено на утверждение в Генеральную прокуратуру.

Сторона защиты настаивает на прекращении уголовного преследования Бомбергера из-за отсутствия события преступления. В качестве доказательной базы являются результаты судебных экспертиз, проведенных в рамках арбитражных исков о признании выданных разрешений на строительство недействительными. По словам адвоката, линию электропередач на указанных земельных участках планировали проложить еще при подготовке к проведению Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, но в итоге проект не реализовали, а выдача разрешений на строительство производилась в 2018 году.