Источник: информация о минировании самолета "Аэрофлота" в Нью-Йорке поступила из соцсетей

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Сообщение о минировании самолета "Аэрофлота" в Нью-Йорке поступила в полицию из соцсетей. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС осведомленный дипломатический источник.

"Как сообщили в полиции, сигнал [о минировании самолета] поступил из соцсетей, - отметил он. - Полиция провела проверку воздушного суда. Взрывного устройства на борту не обнаружено. Задержка с вылетом рейса в Москву составила около шести часов".

Ранее в подразделении полиции Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси корреспонденту ТАСС сообщили, что было получено сообщение об угрозе минирования рейса №102 (SU102 - прим. ТАСС) [авиакомпании] "Аэрофлот". Самолет приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди приблизительно в 15:46 (23:46 мск) в воскресенье. После того как пассажиры покинули борт, сотрудники полиции проверили самолет.

Задержанный из-за информации о минировании рейс SU103 Нью-Йорк - Москва вылетел в Москву с задержкой.