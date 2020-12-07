В отношении троих жителей Красноярского края, похитивших подростков, возбудили дело

ТАСС, 7 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении двух несовершеннолетних в отношении троих жителей Красноярского края. Информация об этом была размещена в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственным отделом по Назаровскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении двух 18-летних жителей Назарова и Назаровского района и 31-летнего жителя Ачинска. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "д", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц)", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, подозреваемые договорились о встрече с двумя 17-летними приятелями, чтобы поговорить об общем знакомом, который якобы распространял наркотики. Встретившись с подростками, злоумышленники, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, стали обвинять молодых людей в распространении наркотиков. В результате возник конфликт, после чего подозреваемые насильно посадили юношей в автомобиль и уехали с места преступления. Спустя некоторое время молодых людей поместили в багажник.

Одному из потерпевших удалось связаться со своей матерью, которая выехала на помощь сыну. Ей удалось найти автомобиль злоумышленников и преградить ему дорогу. "Злоумышленники были задержаны, в отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их сообщнику - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается", - уточняется в релизе.