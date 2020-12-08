Самолет Ан-24 рейса Якутск - Олекминск вернулся в аэропорт из-за неисправности двигателя

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Самолет Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии", вылетевший во вторник из Якутска в Олекминск, в результате неисправности в одном из двигателей вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Якутска.

"Это был сегодняшний рейс Якутск - Олекминск. Вылет был в 06:45 (00:45 мск), неисправность была в одном из двигателей, и было принято решение вернуться в аэропорт. Вернулись в Якутск, посадка прошла штатно в 08:10 (02:20 мск). На борту находился 31 пассажир, в том числе один ребенок", - сказали в аэропорту.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании "Полярные авиалинии", при выполнении регулярного рейса по маршруту Якутск - Олекминск через несколько минут после взлета экипаж заметил, что приборы зафиксировали отклонение от нормы в работе правого двигателя. "Командиром воздушного судна было принято решение осуществить возврат в аэропорт вылета. Рейс Якутск - Олекминск будет выполнен на резервном воздушном судне", - добавили в авиакомпании.

По данному инциденту назначена проверка территориального управления Росавиации.