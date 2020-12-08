СК завершил расследование заказного убийства в 1997 году в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Исминдирова, обвиняемого в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в 1997 году. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Исминдиров был задержан в Польше в январе 2018 года и в июне 2020-го экстрадирован в Россию.

"Первым следственным отделом первого управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего Вячеслава Исминдирова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 1997 году Исминдиров и двое его знакомых на улице Парашютной на правом берегу Красноярска застрелили 41-летнего мужчину. В июне этого года официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщал журналистам, что летом 1997 года в Красноярске был застрелен Анатолий Артюшков, боровшийся за распределение криминальных сфер влияния с Вилором Стругановым, известным в криминальных кругах как Паша Цветомузыка. По версии прокуратуры, убийство Артюшкова произошло по указанию Вилора Струганова, в число исполнителей вошли Исминдиров и Александр Живица, осужденный в 2015 году за убийства в 90-х годах.

По сообщению СК, Исминдиров свою вину не признал. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

О Струганове и Исминдирове

Струганов родился в 1964 году в женской колонии города Мариинска Кемеровской области, где отбывала наказание его мать за хищение продуктов из столовой, которой она заведовала. Он был неоднократно судим. Последний приговор, 9 лет колонии, Красноярский краевой суд вынес в апреле 2015 года по обвинению в организации четырех убийств в 1990-х годах. В октябре того же года Верховный суд РФ ужесточил ему приговор до 10 лет лишения свободы.

Осенью 2000 года столичные правоохранительные органы сообщили об убийстве на Кутузовском проспекте в Москве Струганова и Исминдирова. Позднее стало известно, что исполнитель убийства сообщил о готовившемся покушении, и правоохранительные органы провели спецоперацию с инсценировкой убийства. По подозрению в подготовке покушения на Струганова был задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условно, признав его виновным в подготовке покушения на Струганова и незаконном хранении оружия. В 2005 году суд в Красноярске снял с него судимость и погасил условный срок. В настоящее время Быков находится в СИЗО, его обвиняют в организации нескольких убийств и руководстве преступным сообществом.