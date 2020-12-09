В Нижегородской области на автомойке произошел взрыв

ТАСС, 9 декабря. Взрыв произошел в боксе автомойки в Володарске Нижегородской области, сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"В 09:58 мск поступило сообщение о хлопке в боксе автомойки на улице Больничной в Володарске. В результате происшествия есть пострадавшие, количество уточняется", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, в результате инцидента выбиты оконные проемы и повреждены двери. Обрушения конструкций не произошло.

На месте ЧП от МЧС работают 13 человек и четыре единицы техники.