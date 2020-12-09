Рассмотрение жалоб участников "Нового величия" перенесли из-за болезни осужденной

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд снова перенес рассмотрение жалобы на приговор членам организации "Новое величие" из-за простуды у одной из осужденных по данному делу, Анны Павликовой. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Ольга Карлова.

"Заседание отложили на 17 декабря в связи с болезнью у нашей подзащитной", - сказала защитник.

Ранее процесс уже откладывался, так как врачи подозревали у Павликовой коронавирус, она находится на карантине. "Один результат теста был отрицательный, но у ее племянницы, с которой она вместе живет, - положительный", - отметила адвокат.

В начале августа Люблинский районный суд Москвы признал всех обвиняемых по делу виновными по ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества") и приговорил на сроки от четырех лет условно до семи лет колонии. Так, Руслан Костыленков получил семь лет колонии, Вячеслав Крюков - шесть лет колонии, Петр Карамзин - 6,5 года колонии, Анне Павликовой назначено четыре года условно, Марии Дубовик - шесть лет условно, Дмитрий Полетаев получил шесть лет условно, Максим Рощин - 6,5 года условно. Суд в качестве дополнительного наказания лишил всех осужденных права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в интернете, сроком на пять лет и с ограничением свободы на два года.

Адвокаты обжаловали приговор. Свою жалобу подала и прокуратура, так как нашла в приговоре технические ошибки.