На химзаводе в Западной Вирджинии произошел взрыв

ТАСС, 9 декабря. Возгорание и последующий взрыв произошли на химическом заводе в городе Бель (штат Западная Вирджиния) вечером во вторник. Соответствующее заявление опубликовали власти округа Канова на своей странице в Twitter.

"В примерно 22:02 (06:02 мск в среду) на заводе Chemours произошли инцидент с химическими веществами и взрыв", - говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с происшествием администрация рекомендовала местным жителям занять укрытие в радиусе 3,2 км от предприятия.

По сведениям связанного с телекомпанией NBC канала WSAZ, в результате произошедшего травмы получили четыре человека, трое из них госпитализированы, информация об их состоянии не приводится.

Распоряжение о необходимости не покидать дома было снято спустя четыре часа после взрыва. Как указали в администрации округа, после оценки места происшествия соответствующие службы постановили, что данный инцидент больше не представляет угрозы.