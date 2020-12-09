ФСБ завершила расследование дела о шпионаже в отношении крымчанина Ивана Яцкина

МОСКВА, 9 декабря /ТАСС/. ФСБ завершила следственные действия по делу о шпионаже гражданина РФ и Украины Ивана Яцкина, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Николай Полозов.

"Ивану Яцкину было предъявлено обвинение в окончательной редакции, суть и объем обвинения не изменились. Его обвиняют в совершении государственной измены в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ). Следователем было объявлено об окончании производства следственных действий и сбора доказательств, и это значит, что мы с моим подзащитным переходим к ознакомлению с материалами дела", - сказал он.

Яцкина задержали и арестовали в Крыму в прошлом году, после чего этапировали в Москву. По версии следствия, мужчина собирал в Крыму и передавал спецслужбам Украины сведения, составляющие государственную тайну в России. Материалы его дела содержат гриф "секретно. Яцкин вину не признал и неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения ни к военным, ни к спецслужбам Украины.