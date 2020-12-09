В Ленинградской области задержали сотрудника охраны частной фирмы после ДТП со стрельбой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали сотрудника службы безопасности одной из частных компаний в Ленинградской области, который подозревается в совершении ДТП со стрельбой во Всеволожском районе. Об этом в среду журналистам сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий у дома в садовом товариществе "Сарженка" Всеволожского района Ленинградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержан неоднократно судимый 47-летний петербуржец, являющийся сотрудником службы безопасности одной из частных компаний", - говорится в сообщении.

Мужчину начали искать после того, как в полицию Всеволожского района обратилась женщина, заявившая, что у магазина на Заречной улице в городе Сертолово неизвестный на автомобиле Cadillac врезался в их машину. У ее мужа возник конфликт с водителем Cadillac, который открыл стрельбу, а затем уехал с места инцидента.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). По данным полиции, задержанный сообщил, что он якобы нашел травматический пистолет.