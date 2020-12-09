Уголовное дело возбуждено после взрыва на автомойке в Нижегородской области

ТАСС, 9 декабря. Пять человек, по уточненным данным, пострадали в результате взрыва в помещении автомойки в Нижегородской области. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, двое - в тяжелом, еще один получил легкие травмы.

"По факту травмирования пятерых человек при производстве работ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда")", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, хлопок с возгоранием произошел при заправке оборудования в производственном помещении. "Предварительно, на первом этаже здания располагалась организация, занимающаяся заправкой противопожарного оборудования. Они арендовали указанные производственные помещения. <...> Следователи СК полагают, что при производстве указанных работ были нарушены правила по охране труда", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, травмы получили четыре женщины в возрасте от 30 до 40 лет и мужчина. Четверо из них были госпитализированы.