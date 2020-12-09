Пять человек пострадали в ДТП с участием двух машин в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Пять человек пострадали в ДТП при участии двух автомобилей в Приволжском районе Астраханской области, четверо госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Астраханской области в среду.

ДТП произошло в среду в 10:10 на автодороге Астрахань - Зеленга в районе села Яксатово Приволжского района.

"54-летняя женщина, управляя автомобилем Skoda Octavia, двигаясь со стороны Астрахани в сторону Камызяка, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автомобилем Lada Granta, управляемым 66-летним мужчиной. В результате столкновения водитель и три пассажира Lada (двое мужчин 44 и 23 лет и 47-летняя женщина) госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сообщил собеседник агентства.

Второй водитель от госпитализации отказался, медицинские работники осмотрели ее на месте.