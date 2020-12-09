Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы при столкновении Mazda MPV и Volvo FH-TRUCK с полуприцепом на 849-м км автодороги Р-22 "Каспий" во Фроловском районе Волгоградской области. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, 36-летний водитель Mazda MPV не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Volvo FH-TRUCK с полуприцепом под управлением 36-летнего водителя, двигавшегося со стороны Москвы в сторону Волгограда. В результате ДТП водитель Mazda, а также его пассажиры в возрасте 24, 45, 31, 33 и 42 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

Пострадавшие являются жителями Калмыкии. Двое из них эвакуированы вертолетом санавиации Минздрава республики, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Решается вопрос об эвакуации еще четверых пострадавших, состояние которых оценивается как легкой степени тяжести, добавили в пресс-службе Минздрава.