В Самарской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли четыре человека

САМАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по факту нарушения водителем правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть четырех человек, возбуждено после ДТП в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокурором Исаклинского района признано законным решение о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Ход и результаты следствия взяты прокурором района на контроль", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 6 декабря в 04:00 на 1 140-м км автодороги М-5 "Урал" столкнулись Infiniti FX 37 и Renault Logan. В результате погибли оба водителя, а также два пассажира второго автомобиля, включая ребенка 2007 года рождения. По данным регионального ГУ МВД, водитель Infiniti в нарушение требований горизонтальной дорожной разметки выехал на встречную полову и столкнулся с Renault. В момент аварии водители были в трезвом состоянии, полиция продолжает проверку.