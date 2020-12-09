В МЧС назвали вероятную причину пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Нарушение технологического регламента при проведении работ на скважине могло стать причиной пожара на месторождении в Грачевском районе Оренбургской области, где происходит факельное горение газового фонтана.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Предполагаемая причина пожара - нарушение технологического регламента процесса производства", - сообщила собеседница агентства.

В настоящее время на месте происшествия, по данным ведомства, работают 105 человек и 33 единицы техники, в том числе 62 человека и 15 единиц техники от МЧС.